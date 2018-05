Nautica, Italia prima meta grandi yacht

VIAREGGIO, 12 MAG - L'Italia è tornata ad essere il primo Paese al mondo per meta di destinazione estiva dei grandi yacht. Lo ha rilevato una ricerca Cna presentata al Versilia Yachting Rendez-Vous di Viareggio, che conferma la crescita del fatturato complessivo del settore nautico: 4 miliardi nel 2017, +14% rispetto al 2016. Secondo i dati di Superyacht Group, illustrati dal segretario generale di Nautica Italiana, Lorenzo Policardo, la flotta mondiale di grandi yacht era nel 2017 di 5.185 unità. Oltre il 50% di esse rimangono nel Mediterraneo durante l'inverno, e nel 2017 la maggior parte (18,9%) hanno scelto l'Italia come meta di destinazione estiva, davanti a Francia (15,9%), Spagna (12%), Monaco (11%), Grecia (9,3%), Croazia (7,5%). "Questo dato inverte la tendenza degli ultimi anni - ha detto Policardo - ma pone un problema per quanto riguarda i servizi offerti dalle nostre marina, che non è detto siano sempre così organizzate".