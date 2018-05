Pensioni: quota 100 costa 15 mld l'anno

ROMA, 12 MAG - Consentire l'accesso alla pensione con la quota 100 (somma tra età e contributi, fissando comunque un minimo di 35 anni di contributi) potrebbe costare nel 2019 11,5 miliardi per arrivare a quasi 15 a regime, il terzo anno dall'avvio della normativa. Il calcolo arriva da Stefano Patriarca, a lungo consulente di Palazzo Chigi per la previdenza e ora responsabile della società di consulenza Tabula. Nel 2017 - spiega all'Ansa a proposito delle proposte sugli interventi sulla riforma Fornero che potrebbero arrivare con il nuovo Governo se si dovessero mettere in pratica le promesse elettorali - sono state liquidate dall'Inps nel solo settore privato circa 290.000 nuove pensioni previdenziali dirette e tra queste circa 160.000 di anzianità. In media chi è andato in pensione anticipata aveva 61 anni. "Se oltre a quota 100 si prevedesse anche la possibilità di uscire con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età - dice - il costo il primo anno sarebbe di 12,3 miliardi e di quasi 16 a regime".