Borsa:Milano in rialzo con effetto conti

MILANO, 11 MAG - La Borsa di Milano (+0,5%) traina l'Europa e archivia la settimana in rialzo con l'effetto positivo delle trimestrali. Appaiono archiviate le tensioni legate alla formazione del nuovo governo con il rendimento del decennale del Tesoro all'1,86% e lo spread tra Btp e Bund in calo a 131 punti dopo che ieri aveva sfiorato la soglia dei 140 punti. A Piazza Affari vola Mps (+17%) mentre corre Carige (+1,1%), dopo che entrambe le banche sono tornate all'utile nei primi tre mesi dell'anno. In positivo tutto il comparto bancario con Ubi e Bper (+1,9%) e Banco Bpm (+0,7%). Bene Mediobanca (+0,8%) che ha registrato nel trimestre un balzo del risultato netto dell'11%. Dopo i conti chiudono in rialzo anche Unipol (+0,5%) e UnipolSai (+0,2%). Nel listino principale si mettono in mostra i titoli legati al petrolio con Saipem (+2,4%), Italgas e Snam (+1,1%) ed Eni (+0,2%). Bene Fca (+1,3%), Tim (+0,9%) e Mediaset (+0,7%). Chiudono in rosso Azimut (-2,9%), Buzzi Unicem (-1,9%) e Pirelli (-0,7%).