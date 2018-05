Draghi,ricambiare fiducia con prosperità

FIRENZE, 11 MAG - "Tre quarti dei cittadini dell'Eurozona ora sono a favore della moneta unica". Lo ha sottolineato il presidente della Bce, Mario Draghi, durante lo State of the Union a Palazzo Vecchio. I cittadini europei - ha detto Draghi - "si aspettano che l'euro dia la stabilità e la prosperità promesse" ed "è nostro dovere, come autorità, ricambiare la loro fiducia". In Italia Le riforme strutturali a livello nazionale restano una priorità", ha detto.