Fiorentino, Carige è rivitalizzata

GENOVA, 11 MAG - "Dopo 5 anni di risultati in rosso consolidiamo un risultato con segno positivo. E' estremamente importante per noi perchè il risultato raggiunto dà il segno del nostro lavoro a tutti, ai nostri dipendenti e al mercato. E' un risultato con una valenza quasi simbolica".". Così l'ad di Carige Paolo Fiorentino ha annunciato il primo utile della banca dopo 5 anni di conti in rosso. Risultato ottenuto "rivitalizzando la banca - ha aggiunto in una conferenza on line con gli analisti -, cercando di dare coerenza alla nostra strategia". Ora ha aggiunto l'Ad "Dalla Bce ci aspettiamo di vederci riconosciuto il nostro lavoro: tutto ciò che stiamo facendo in termini di pulizia del portafoglio e revisione del modello di business. Sono i due punti principali che la Bce indicava come fattori di rischio del gruppo". "Entro il 2020 Carige sarà riposizionata totalmente rispetto al punto di partenza" ha aggiunto Fiorentino, anche grazie alla "copertura sopra il 50% di 2,1 miliardi di crediti deteriorati lordi a fine 2020".