Carige torna all'utile dopo 5 anni rosso

GENOVA, 11 MAG - Carige torna all'utile dopo cinque anni di rosso: nel primo trimestre del 2018, la Banca ha conseguito un utile pari a 6,4 milioni contro la perdita di 41,1 milioni nello stesso periodo del 2017. Lo ha annunciato la banca in una nota. I proventi operativi sono complessivamente in crescita a 135,2 milioni (+18,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2017), anche grazie all'andamento positivo degli impieghi alla clientela e alle commissioni. Carige conferma che l'accelerazione "impressa con la strategia di eliminazione di crediti deteriorati" consentirà alla banca di superare i target Bce 2019 già a fine 2018. Il credito deteriorato lordo atteso a fine 2018 sarà pari a circa 2,7 miliardi a fronte di un obiettivo 2018 assegnato da Bce di 4,6 miliardi (3,7 miliardi al 2019) dice l'istituto genovese. A fine 2020, il Gruppo avrà un portafoglio di crediti deteriorati di un importo lordo pari a circa 2,0 miliardi (1,0 miliardo netto), in riduzione del 71,5% dai 7,3 miliardi di fine 2016.