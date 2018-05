Borsa:Milano risale con banche,vola Mps

MILANO, 11 MAG - La Borsa di Milano recupera con il Ftse Mib che guadagna lo 0,5% a 24.151 punti. Piazza affari allunga il passo con le banche con Mps (+11,6%) e Carige (+3,4%), dopo i conti dei primi tre mesi dell'anno. Sembrano ormai attenuarsi le tensioni per le vicende politiche con il rendimento del Btp che scende all'1,8% e lo spread con il Bund a 131 punti base. In positivo Mediobanca (+1,3%), Unipol (+0,7%) e UnipolSai (+0,5%), con i risultati positivi del trimestre. Bene anche Bper (+2,2%), Ubi (+1,8%) e Banco Bpm (+0,7%). Avanzano i titoli legati al petrolio con Italgas (+1,5%), Saipem (+0,5%), Snam (+0,4%) ed Eni (+0,3%). Mediaset (+0,7%) e Tim (+0,5%) girano in rialzo. Fca sale dello 0,9%. In rosso Cattolica (-1,2%), con l'utile del trimestre in calo del 20%, Azimut (-2,4%) e Buzzi Unicem (-1,2%).