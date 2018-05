Ilva: si lavora per riaprire tavolo

ROMA, 11 MAG - Dopo lo stop si torna a lavorare a una riapertura del tavolo Ilva. E sull'Ilva si misurano M5S e Lega. "Sostenere che l'Ilva vada chiusa è inaccettabile" afferma Lega Puglia. M5s che finora si è battuto per la chiusura degli impianti rivolgendosi anche a Bruxelles, prepara a Taranto un tavolo. Proseguire il confronto è la richiesta di tutti i sindacati che ieri avevano respinto concordemente la proposta del Governo. "La porta del ministero è sempre aperta. Occorre però che ci si sieda per discutere sul serio. La proposta c'è, il tempo è poco". Risponde Carlo Calenda, all'appello di Annamaria Furlan. "Serve un grande senso di responsabilità di tutte le parti per trovare una soluzione che salvaguardi occupazione e risanamento ambientale. In ballo c'è il destino di migliaia di lavoratori e di famiglie". Appello anche dal viceministro, ora senatrice, Teresa Bellanova, in prima linea ogni giorno per Ilva: "torniamo alla trattativa, diamo prova che su quel tavolo c'è una classe dirigente responsabile".