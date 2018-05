Borsa: Europa apre contrastata

MILANO, 11 MAG - Apertura contrastata per le Borse europee, con Milano maglia rosa, che segna un rialzo dello 0,37% a 24.123 punti. Bene anche Londra, in crescita dello +0,1%, mentre Francoforte è piatta a 13.023 punti. In calo Parigi, che cede lo 0,23% a 5.533 punti.