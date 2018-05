Borsa: Asia in rialzo, effetto petrolio

MILANO, 10 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo spinte da Wall Street e dall'aumento del prezzo del petrolio. Gli investitori guardano anche al clima di distensione tra le due Coree. In Malesia gli Etf sono in calo dopo la vittoria elettorale a sorpresa da parte dell'alleanza di opposizione del Paese. Tokyo archivia la seduta in rialzo dello 0,39%. Sul fronte valutario lo yen si assesta sul dollaro a quota 109,80 e perde terreno anche sulla moneta unica a un valore di 120,20. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong guadagna lo 0,7% e Seul lo 0,6%. Shanghai, Shenzhen e Mumbai sono piatte. Sul fronte macroeconomico sono attesi il bollettino economico della Bce, i dati sulla produzione industriale di Italia e Regno Unito e l'inflazione negli Usa.