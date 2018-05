Mediobanca: balzo 11% utile 9 mesi

MILANO, 11 MAG - Mediobanca segna nei primi nove mesi dell'esercizio un utile di 681,9 milioni, in aumento dell'11,1%, e oltre il consensus degli analisti (660 milioni). I ricavi crescono dell'8,6% a 1.800,1 milioni (1.780 milioni il consensus). Il risultato riflette il progressivo consolidamento delle acquisizioni nel wealth management e il buon andamento di tutte le altre divisioni, consumer banking in particolare, spiega in una nota l'istituto, che vede un record di ricavi nel terzo trimestre a 630 milioni.