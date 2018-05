Apple partner sviluppo alluminio 'verde'

NEW YORK, 11 MAG - Nuova spinta verde di Apple. Cupertino dà il suo appoggio ad Alcoa e Rio Tinto per lo sviluppo di un rivoluzionario processo di produzione dell'alluminio che elimina le emissioni di gas serra, al posto delle quali viene prodotto ossigeno. Apple ha "aiutato a facilitare" la collaborazione fra i due colossi dell'alluminio e fornirà loro supporto tecnico. Alcoa e Rio Tinto hanno lanciato per l'obiettivo la joint venture Elysis, con base a Montreal in Canada e che riceverà inizialmente finanziamenti per 147 milioni di dollari.