Borsa: Milano lima perdite (-1,1%)

MILANO, 10 MAG - La Borsa di Milano lima le perdite con il Ftse Mib che cede l'1,1% a 23.976 punti, in attesa delle decisioni di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. In rialzo il rendimento del del Btp a 1,91% e lo spread con il Bund a 136 punti. L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1875 a Londra. Piazza Affari è appesantita dalle banche e dalle utility. In fondo al listino Banco Bpm (-4,1%), Fineco ed Mps (-1,9%), Ubi (-1,5%) e Intesa (-1%). Male anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-2%), Eni e Snam (-1,6%), Italgas (-1.2%). Male A2a (-5%), dopo i conti per il primo trimestre. In rosso Tim (-3%) e Mediaset (-0,9%). Riducono il rialzo Poste (+0,3%) e Unicredit (+1,2), nel giorno dei conti positivi per il primo trimestre dell'anno. In rialzo anche Moncler (+0,9%) ed Stm (+0,4%).