Bankitalia: a marzo prestiti +2,3%

ROMA, 10 MAG - A marzo i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 2,3% su base annua (2,4% a febbraio). Lo comunica la Banca d'Italia nel bollettino 'Banche e moneta'. I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8% (come nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,1% (1,2% a febbraio), aggiunge Bankitalia. I depositi del settore privato sono aumentati del 6% su base annua (5,5% nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 17,1% (-19,2% nel mese precedente). Si mantengono stabili le sofferenze bancarie a marzo. Secondo le tabelle della Banca d'Italia, si sono attestate a 163,8 miliardi di euro contro ai 163,5 miliardi di febbraio. Quelle nette sono scese a 53,8 miliardi da 54,5 di febbraio. Su base annua, sottolinea Bankitalia, le sofferenze sono diminuite dell'11% (erano calate del 10,8% a febbraio).