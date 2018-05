Immobili pubblici censiti da Mef 283mld

ROMA, 9 MAG - Il valore patrimoniale dei fabbricati pubblici censiti dal Mef, circa 1 milione di unità catastali, è stimato in 283 miliardi di euro. Esso è, spiega una nota, per la maggior parte (77%) riconducibile a fabbricati utilizzati direttamente dalla P.A. (circa 217 miliardi di euro) e quindi non disponibili, nel breve-medio termine, per progetti di valorizzazione e dismissione. Il restante 23% è dato in uso, a titolo gratuito o oneroso, a privati (51 mld). Ci sono poi immobili pubblici non utilizzati per un valore complessivo di 12 miliardi di euro mentre gli immobili pubblici in ristrutturazione hanno un valore di 3 miliardi di euro.