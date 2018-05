Bankitalia, riforme pensioni punto forza

ROMA, 9 MAG - "La sostenibilità del debito pubblico italiano poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni. E' uno dei punti di forza della finanza pubblica italiana; é opportuno non indebolirlo". E' l'avvertimento arrivato dal vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sul Def alle Commissioni speciali di Camera e Senato. L'attuale sistema, ha spiegato, assicura "una dinamica degli esborsi in complesso gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione". Riguardo al rialzo dell'Iva, Signorini ha avvertito che "se si vuole evitare, o contenere, l'aumento dell'Iva e si è ugualmente determinati a imboccare la strada di una riduzione del debito visibile e significativa, bisognerà ricercare fonti alternative di aumento di entrata o riduzione di spesa", escludendo quindi che la sterilizzazione delle clausole possa avvenire in deficit.