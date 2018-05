Bankitalia, debito pone rischi liquidità

ROMA, 9 MAG - "Anche se fondamentalmente solvibili, i Paesi molto indebitati sono comunque esposti al rischio di crisi di liquidità". Lo afferma il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sul Def alle Commissioni speciali di Camera e Senato, ricordando che il debito pubblico italiano "é elevato" e inferiore nell'area euro solo a quello greco. Signorini ha quindi indicato come obiettivo "credo largamente condiviso" quello di "collocare in modo credibile il debito lungo un sentiero di duratura e visibile riduzione". Confermate le stime sul Pil diffuse a gennaio: quest'anno è prevista una crescita dell'1,4% e nel 2019 e 2020 dell'1,2%. "Continuiamo a ritenere che questo rimanga lo scenario più probabile - ha detto - è però aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all'andamento osservato dell'economia e agli sviluppi nelle relazioni internazionali".