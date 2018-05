I lapis Fila comprano l'americana Pacon

MILANO, 8 MAG - Fila (Fabbrica italiana lapis ed affini) ha acquistato la Pacon holding company, uno dei principali operatori nel mercato statunitense dei prodotti per i settori scuola e art&craft. L'operazione è stata conclusa per Fila dalla controllata Dixon Ticonderoga Company, per un corrispettivo di 340 milioni di dollari. Al momento del perfezionamento dell'operazione, il cda di Fila chiederà all'assemblea il via libera ad un aumento di capitale per 100 milioni di euro. Il completamento dell'operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui l'approvazione antitrust. "L'acquisizione di Pacon - ha detto Massimo Candela, amministratore delegato di Fila - conferma la strategia di internazionalizzazione del Gruppo e espande ulteriormente Fila nel principale mercato al mondo".