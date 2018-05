Intesa,in trimestre utile cresce del 39%

MILANO, 8 MAG - Intesa Sanpaolo chiude il primo trimestre del 2018 con un utile netto in crescita del 39% a 1.252 milioni di euro, rispetto ai 901 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I risultati del primo trimestre sono "pienamente in linea con l'obiettivo di un utile netto 2018 superiore ai 3,8 miliardi di euro del 2017 e di un dimezzamento dei crediti deteriorati". Per il 2018 previsto un aumento del risultato netto rispetto al 2017, escludendo il contributo pubblico di 3,5 miliardi di euro per l'acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il conto economico consolidato del primo trimestre 2018 registra proventi operativi netti pari a 4.806 milioni di euro, in aumento del 10,5% rispetto al primo trimestre 2017. I crediti deteriorati si sono ridotti di 1,5 miliardi. Erogati circa 15 miliardi di nuovo credito. L'amministratore delegato Carlo Messina afferma: "Abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata. L'utile netto, pari a 1,25 miliardi di euro, è il migliore dal 2008".