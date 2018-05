Ad Astaldi contratto da 390 mln in India

MILANO, 7 MAG - Astaldi, in joint venture con Reliance infrastructure limited, si aggiudica il contratto per realizzare la Versova-Bandra Sea Link a Mumbai (India), infrastruttura che connetterà i quartieri di Versova e Bandra. Il valore complessivo delle opere è di 780 milioni di euro, di cui 390 milioni in quota Astaldi. La nuova infrastruttura sarà situata a 900-1.800 metri dalla costa e si svilupperà per una lunghezza di circa 17,7 chilometri, a permetterà di ridurre la congestione del traffico nella città. Prevista la realizzazione di un ponte con campata centrale di 150 metri e di tre ponti a sezione variabile, con luce principale di 100 metri, per garantire la navigazione dell'area. I lavori dureranno 60 mesi, con avvio a breve. Prevista anche la manutenzione dell'infrastruttura per 2 anni.