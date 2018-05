Nestlé, 7,15 mld dlr per caffè Starbucks

ROMA, 7 MAG - Nestlè chiude l'accordo con Starbucks e paga 7,15 miliardi di dollari in contanti per i diritti di vendita dei prodotti a base di caffè del gruppo di Seattle nei supermercati, nei ristoranti e nelle attività di catering. Nestle utilizzerà il marchio Starbucks nei suoi sistemi a capsule Nespresso e Dolce Gusto il prossimo anno e otterrà anche i diritti per vendere prodotti confezionati di caffè tra cui i marchi Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA e Torrefazione Italia. Per Nestle è la prima alleanza con un importante rivale nel caffè e il gruppo svizzero punta a conquistare il mercato statunitense dominato dalla rivale JAB Holding che ha costruito un impero del caffè acquisendo attività come Keurig Green Mountain e Peet's. Starbucks continuerà a produrre i prodotti del caffè in Nord America. Le vendite saranno prenotate da Nestle, che pagherà le royalties a Starbucks. Circa 500 dipendenti Starbucks entreranno a far parte di Nestle e le attività resteranno a Seattle.