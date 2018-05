Atleti a lezione finanza da Abi e Coni

FIRENZE, 4 MAG - Secondo l'American economic review, a 12 anni dall'addio allo sport, gli atleti con problemi economici sono il 15% in più rispetto alla media della popolazione. Partendo da questo dato, la Commissione nazionale atleti del Coni e la Fondazione per l'educazione finanziaria (Feduf) creata dall'Abi (Associazione bancari italiana) lanciano 'Campioni di risparmio', dei corsi tenuti da esperti di economia nei licei sportivi. "Gli 'esempi negativi' non mancano - ricorda il Feduf - Jean Marc Bosman, della famosa 'sentenza Bosman', ha dilapidato l'indennizzo. Mentre Andreas Brehme, ex terzino dell'Inter, ha dovuto fare i conti con i debiti". La causa principale dei fallimenti "è la difficoltà che hanno gli ex atleti ad abbandonare le abitudini dispendiose di quando erano in attività". Non tutti finiscono male. "Dopo Roma e Milan - dice il Feduf - Roberto Scarnecchia ha studiato marketing e ha seguito corsi per chef. Ora gestisce diversi ristoranti. E Mika Aaltonen, ex Inter, ora insegna economia in Finlandia".