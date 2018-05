Investimenti digitali aiutano meno Pmi

ROMA, 3 MAG - Gli investimenti nelle tecnologie digitali - dalla robotica ai social media - "stanno trasformando l'economia globale" con forti incrementi di produttività per le imprese. Ma "la crescita associata a questi investimenti è guidata dal 20% di imprese più produttive in ciascun settore", con il rischio che senza una distribuzione più omogenea si affermi una "diseguaglianza industriale" che lascerebbe indietro le piccole e medie imprese. E' quello che emerge da uno studio del Forum economico mondiale (Wef) su 16.000 imprese, la prima analisi che quantifica l'impatto sulle imprese delle tecnologie digitali: robotica, internet delle cose, intelligenza artificiale, big data, tecnologie cognitive. Le imprese che investono in una combinazione di queste tecnologie hanno guadagni di produttività tre volte superiori a chi si concentra su una soltanto. E "le piccole imprese, spesso il motore delle economie nazionali, potrebbero soffrire svantaggi competitivi", scrive l'organizzazione di Ginevra.