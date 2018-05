Eataly in utile nel 2017, va verso Cina

MILANO, 3 MAG - Eataly punta a superare i 700 milioni di euro di ricavi al 2020. L'anno scorso il fatturato ha raggiunto i 465 milioni (+20%), il margine operativo lordo adjusted ha raggiunto i 25 milioni mentre l'utile netto è stato pari a 1 milione. E i primi 3 mesi del 2018 vedono una ulteriore crescita del fatturato del 19,6%. A spiegarlo è stato il presidente esecutivo Andrea Guerra illustrando il primo bilancio consolidato del gruppo. Eataly ha in corso dialoghi per individuare un partner cinese con cui sbarcare nel mercato locale e la decisione sarà presa entro l'estate. "Sarà molto probabilmente un investitore industriale" ha aggiunto. In joint venture o con ingresso nel capitale? "Sono aperte entrambe le possibilità". Quanto al progetto di quotazione Borsa resta confermato, sarà nel 2019 sulla piazza di Milano e dovrebbe essere quotato circa il 30% del capitale sociale.