Nuovo marchio per Veronafiere

VERONA, 3 MAG - Veronaferie compie 120 anni e si regala un lifting al proprio marchio. Il rebranding, sviluppato dalla società di comunicazione Facci&Pollini, è stato presentato oggi in occasione della seconda giornata di lavori del congresso Europeo UFI (Associazione mondiale industria fieristica) che si svolge fino a domani alla fiera veronese. Il cambiamento più evidente riguarda il pittogramma: una 'V' che ricalca la planimetria dei padiglioni del quartiere fieristico, formata da cinque bande che dal blu scuro sfumano fino al giallo. La scelta cromatica rimanda al gonfalone del comune di Verona, ma ricorda anche i colori del territorio in cui nasce e si sviluppa Veronafiere come l'azzurro del lago di Garda e del fiume Adige, il verde chiaro dei vigneti e delle colline, le tinte calde dei marmi e delle pietre del centro storico scaligero e dei suoi monumenti, dichiarati dall'Unesco patrimonio dell'Umanità. Modificato anche il logotipo, con un font moderno e la centralità di Verona ribadita dall'utilizzo del grassetto.