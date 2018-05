Ferrari, +19,4% utile netto trimestre

TORINO, 3 MAG - "Il 2018 inizia con un altro trimestre da record. Verso un altro grande anno". Così la Ferrari commenta i conti dei tre mesi, approvati dal consiglio di amministrazione. Il periodo si è chiuso con un utile netto aumentato del 19,4% a 149 milioni di euro e l'indebitamento industriale netto in calo di 60 milioni a 413 milioni di euro (383 milioni escluso il riacquisto di azioni proprie). Confermate le stime per il 2018: consegne oltre 9.000 unità, incluse le supercar, ricavi netti superiori ai 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted uguale o superiore a 1,1 miliardi, indebitamento industriale netto sotto i 400 milioni. Il Capital Market Day si terrà a Maranello nella prima metà di settembre. Le consegne totali della Ferrari nel primo trimestre sono 2.128, in aumento di 125 unità (+6,2%). I ricavi netti sono pari a 831 milioni di euro, in aumento dell'1,3% (+6,3% a cambi costanti).