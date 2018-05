Demanio: aggiudicati 22 beni

ROMA, 2 MAG - Aggiudicati 22 tra edifici e strutture dello Stato messi a bando dall'Agenzia del Demanio nell'ambito dei progetti a rete del 2017 quello relativo ai Fari, torri ed edifici costieri e quello dedicato ai cammini ed ai Percorsi che punta alla riqualificazione dei beni situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi. Tra le 22 aggiudicazioni ci sono ci sono 5 edifici costieri, tra cui l'Isola di San Secondo nella Laguna di Venezia insieme alla Torre Cupo a Corigliano Calabro (CS),il Faro del Colle dei Cappuccini ad Ancona, la Torre Monte Pucci di Peschici (FG) e il Faro di Capo Santa Croce ad Augusta (SR). Tra i beni messi all'asta nell'ambito del progetto cammini e Percorsi invece, 13 le aggiudicazioni finora avvenute. Inoltre 5 le offerte ricevute per 4 tra le strutture di maggior pregio:1 proposta per la Birreria della Caserma Mameli di Bologna,1 per la Batteria Marco Polo a Venezia, 2 per la Caserma della Gdf Alberoni a Venezia e 1 per la Stazione di Salionze a Valeggio sul Mincio