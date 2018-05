Dazi, Usa: all'Ue 30 giorni per trattare

NEW YORK, 1 MAG - Un mese in piu' per trattare. L'amministrazione Trump estende di 30 giorni le trattative sui dazi per l'alluminio e l'acciaio con Unione Europea, Canada e Messico. Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando che ''nelle trattative l'amministrazione punta a quote che limitano l'import e tutelano la sicurezza nazionale''. Con il posticipo della decisione restano quindi in vigore, riporta il Wall Street Journal, le esenzioni ai dazi per l'Ue e altri paesi alleati. Trump ha annunciato dazi del 25% sull'import di acciaio e del 10% su quello di alluminio in marzo, concedendo allo stesso tempo esenzioni ad alcuni paesi, fra i quali l'Unione Europea. Esenzioni che sarebbero scadute alle 6 di oggi ora italiana. Il posticipo offre quindi maggior tempo per trattare, soprattutto con gli alleati europei nettamente contrari ai dazi.