Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 30 APR - Le Borse europee chiudono in rialzo, spinte dall'andamento positivo di Wall Street e dai dati sull'inflazione. Gli investitori attendono anche la riunione della Fed di domani. Dall'incontro non sono attese novita' sui tassi di interesse, ma potrebbero emergere indicazioni sulle prossime mosse. L'euro si indebolisce sul dollaro a 1,2076 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 chiude in rialzo dello 0,2%. Parigi guadagna lo 0,68%, Francoforte lo 0,25% e Londra è piatta (+0,09%).