Borsa:Milano chiude in positivo, giù Fca

MILANO, 30 APR - La Borsa di Milano (+0,2%) chiude in rialzo, in linea con i listini europei spinti da Wall Street. Gli investitori attendono la riunione della Fed di domani per capire le prossime mosse sui tassi d'interesse. Piazza Affari ha risentito del clima prefestivo con scambi lievemente inferiori ai giorni scorsi a 2,18 miliardi di controvalore. Il rendimento del Btp si attesta all'1,78% e lo spread con il Bund chiude in rialzo a 122 punti. Prese di profitto per Fca (-2,1%). In negativo anche Mediobanca (-0,6%), Tim (-0,5%), alle prese con le tensioni tra il fondo Elliott e Vivendi per la governance della società, e Mediaset (-0,3%). Bene le banche con Carige (+1,1%), Bper (+1%), Mps (+0,7%) e Unicredit (+0,4%). Vola Salini Impregilo (+6,1%), con l'annuncio della cessione di una parte della statunitense Lane e la possibile quotazione negli Usa. Bene anche Tenaris (+2,4%) e Poste (+1,7%), sostenuta dall'annuncio del piano di buy back.