Salini Impregilo cede parte Lane in Usa

MILANO, 30 APR - Salini Impregilo sta valutando la cessione dell'unità 'plants & paving' della statunitense Lane e ha già affidato un mandato come advisor a Goldman Sachs. Lo afferma in apertura dell'assemblea del gruppo l'amministratore delegato Pietro Salini, aggiungendo che il general contractor sta proseguendo con forza sul progetto di quotazione alla Borsa di New York, che potrebbe essere concluso entro un anno o un anno e mezzo e che potrebbe portare anche all'abbandono di Piazza Affari. "Lo stiamo valutando, niente è deciso", spiega Salini sull'eventuale addio a Milano mentre aggiunge che la cessione della parte di business di Lane varrebbe da sola "come tutto l'investimento effettuato nella controllata statunitense", pagata tra il 2015 e il 2016 circa 400 milioni di dollari. Con questa operazione il gruppo vede una riduzione del debito lordo più ampia di quanto indicato in occasione dei risultati annuali: un taglio per oltre 400 milioni di euro, 200 milioni in più di quanto comunicato in marzo.