Istat, brusca frenata inflazione +0,5%

ROMA, 30 APR - Ad aprile l'inflazione, l'aumento annuo dei prezzi, frena allo 0,5%, risultando così in netto rallentamento rispetto a marzo (+0,8%). Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, registrando un rialzo mensile dello 0,1%. L'Istituto spiega come il passo indietro sia dovuto principalmente "all'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici regolamentati". D'altra parte ad aprile è stato deciso il ribasso delle bollette di luce e gas. Per l'Istat quindi si conferma una fase di "debolezza dell'inflazione".