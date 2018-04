Cattolica: Minali, con spa preda scalate

VERONA, 28 APR - Se trasformata in spa, Cattolica Assicurazioni sarebbe un "oggetto del desiderio" che potrebbe finire "preda" di scalate. "Ho un po' il sospetto, la presunzione di dire che Cattolica se trasformata in spa ipso facto potrebbe essere oggetto o preda di altre realtà" ha detto l'ad Alberto Minali, a margine dell'assemblea che ha rivisto la governance, rispondendo alle critiche di una riforma timida. "Questa - ha aggiunto - sarebbe una perdita per il territorio, prendersi questo rischio sarebbe stupido, quindi ci siamo presi il rischio di trasformare il modello di governance restando nel modello cooperativo. E' stato non solo intelligente ma anche saggio".