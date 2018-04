Borsa: sbarca Nb Aurora, investe in Pmi

MILANO, 28 APR - Dopo l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese (Cssf), Nb Aurora Sicaf ha pubblicato il prospetto per l'ammissione alla quotazione sul Mercato telematico degli 'investment vehicles' di Borsa Italiana. NB Aurora è il primo veicolo di 'permanent capital' che sarà quotato in Italia sul segmento Miv e nasce con l'obiettivo di investire in Pmi non quotate "convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita e internazionalizzazione". Il veicolo è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con 299 miliardi di dollari in gestione. Parte dei proventi raccolti sarà utilizzata per rilevare fino al 44,5% delle quote del Fondo italiano d'investimento acquisite a novembre 2017 da fondi gestiti da Neuberger Berman. Un'altra parte sarà invece destinata all'acquisto in una fase successiva di partecipazioni di minoranza in Pmi, attraverso operazioni di aumento di capitale.