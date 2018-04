Autostrade: corrono Sias e Astm in Borsa

MILANO, 27 APR - Forti rialzi in Piazza Affari per le società del settore del gruppo Gavio dopo il via libera da parte dell'Antitrust Ue alla proroga delle concessioni autostradali in Italia: Sias ha chiuso in rialzo dell'8,8%, Astm in aumento del 6,6%. Positiva ma senza corse Atlantia, che è salita dello 0,73% finale a 27,6 euro.