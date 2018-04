Bankitalia:meno titoli Stato per banche

ROMA, 27 APR - L'esposizione delle banche italiane nei confronti del settore pubblico "continua a ridursi a un ritmo sostenuto", sale per effetto del Qe la quota detenuta dalla Banca d'Italia sul totale dei titoli di Stato, stabili quelle di famiglie e investitori esteri. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui "nei dodici mesi terminanti in febbraio l'ammontare di titoli pubblici italiani in portafoglio è diminuito di 44 miliardi, a 295 miliardi e la loro quota sul totale delle attività è scesa dal 9,6 all'8,5%. In particolare nel 2017 la quota di titoli pubblici italiani detenuta dalla Banca d'Italia è salita di circa cinque punti percentuali al 19,1% in seguito agli acquisti nell'ambito del programma dell'Eurosistema; è diminuita la quota detenuta dalle banche (dal 17,8 al 15,3%), mentre sono rimaste pressoché stabili quelle delle famiglie e degli investitori esteri (rispettivamente 5,4 e 33,2%).