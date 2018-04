Cairo: con Rcs possibile buon dividendo

MILANO, 27 APR - L'editore di Cairo Communication vede la possibilità di una buona crescita dei dividendi della società sull'esercizio 2018, se arriverà il contributo di un dividendo anche della controllata Rcs. "L'anno scorso il dividendo era poco perché avevamo fatto investimenti importanti come quello su Rcs - ha detto Urbano Cairo durante l'assemblea degli azionisti -. Quest'anno è cresciuto. Se sul 2018 riusciremo ad avere un dividendo da Rcs riusciremo a darne uno ancora più importante". In La7 "siamo in una fase strepitosa", "siamo molto molto contenti", aggiunge Cairo. "Nei primi quattro mesi durante tutto l'arco della giornata siamo passati dal 2,90% al 3,60 di ascolti, che corrisponde a una crescita del 25%. In prime time passiamo dal 3,45% al 4,75% che è un 36% di incremento". Sull'investimento personale nel Torino, Cairo ha ribadito che "non ho nessuna intenzione di quotare o venderlo, anche se in questi ultimi 5 anni ha avuto buoni risultati, non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è di attualità".