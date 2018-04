Prezzi alla produzione +0,4% a marzo

ROMA, 27 APR - Prosegue anche a marzo 2018 l'accelerazione della crescita dei prezzi alla produzione dell'industria. L'Istat stima un aumento dello 0,4% rispetto a febbraio e del 2% su base annua. Nell'insieme del primo trimestre l'incremento dei prezzi alla produzione è del 1,1% sul trimestre precedente e dell'1,8% su base annua. A marzo, per il mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria crescono dello 0,4% su febbraio e del 2,4% su base annua. Al netto del comparto energetico, emerge un aumento dello 0,2% su febbraio e dell'1,3% in termini tendenziali. Per il mercato estero l'aumento è dello 0,1% su febbraio (variazione positiva dello 0,2% per l'area euro e dello 0,1% per quella non euro). Su base annua si registra un aumento dell'1,1% (+1,6% per l'area euro e +0,8% per quella non euro). I settori per i quali l'Istat rileva a marzo gli aumenti tendenziali più marcati sono metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) e i prodotti petroliferi raffinati.