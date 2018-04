Borsa: Europa allunga passo, effetto Bce

MILANO, 27 APR - Le Borse europee allungano il passo, con l'effetto della riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati e con Draghi che ha espresso cautela sull'uscita dal Qe. L'euro è in calo sul dollaro a 1,2076 a Londra. In lieve calo i rendimenti dei titoli di stato con il Btp a 1,75% e lo spread con il Bund a 117 punti. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,16%. Francoforte avanza dello 0,7%, Londra dello 0,2% e Parigi dello 0,1%. Nel Vecchio Continente in calo il settore dell'energia che cede lo 0,1% mentre sono in rialzo la finanza che guadagna lo 0,1% e gli investimenti immobiliari dello 0,5%. Tra i titoli del settore dell'energia in negativo Eni (-0,7%), Repsol (-0,3%) e Total (-0,1%), per effetto del calo del prezzo del petrolio a 67,96 dollari. Nel settore finanziario in positivo Amundi (+4,4%), Banco Bilbao (+2,3%), Allianz (+0,7%). In calo Deutsche bank (-2,4%) Credit Suisse (-0,6%).