Francia: inflazione sale a +1,8% aprile

ROMA, 27 APR - Sale ad aprile l'inflazione in Francia: l'indice dei prezzi al consumo armonizzato Ue - secondo i dati diffusi dall'Insee - segna +1,8%, in crescita dal +1,7% di marzo e lievemente superiore al +1,7% atteso dagli analisti. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,1%. L'indice non armonizzato segna invece un rialzo dell'1,6% su base annua e dello 0,1% su base mensile.