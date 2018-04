Borsa: Asia chiude in rialzo

MILANO, 27 APR - Borse asiatiche in rialzo spinte dalla crescita del settore tecnologico. Gli investitori guardano con favore all'attenuarsi delle tensioni tra le due Coree e alle trimestrali in Usa. Tokyo chiude in rialzo dello 0,66%. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce nei confronti del dollaro a 109,20. A mercati ancora aperti Hong Kong guadagna lo 0,53%, Shanghai cede lo 0,24 mentre Shenzhen è sulla parità. Seul è in rialzo dello 0,91% e Mumbai dello 0,75%. Giornata ricca di dati macroeconomici con l'indice di fiducia nell'eurozona, il tasso di disoccupazione in Germania, l'inflazione in Francia e l'indice dei prezzi alla produzione in Italia. Dagli Usa in arrivo i dati sul Pil, inflazione, costo del lavoro e fiducia dei consumatori.