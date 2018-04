Aerei, 2017 record per servizio bagagli

ROMA, 19 APR - Grazie alla tecnologia le compagnie aeree di tutto il mondo continuano a migliorare le performance nella consegna dei bagagli e il 2017 è stato l'anno migliore di sempre con la "percentuale di bagagli disguidati (ad esempio quelli che si perdono, ndr), arrivata a 5,57 ogni mille passeggeri, il livello più basso mai registrato". Questi i dati dell'ultima edizione del SITA Baggage Report da cui emerge che rispetto al 2007 i problemi nella consegna sono diminuiti di oltre il 70%. "I bagagli riconsegnati in ritardo, danneggiati, smarriti o rubati continuano a rappresentare un costo per il settore e si stima che lo scorso anno sia stato pari a 2,3 miliardi a livello mondiale. Questo spiega perché le compagnie aeree hanno un forte interesse a investire in tecnologie innovative, quali i sistemi di tracciabilità integrale dei bagagli". Su questo versante il 2018 "sarà il punto di svolta poiché le compagnie aree stanno adottando in misura sempre maggiore tecnologie per il tracking dei bagagli".