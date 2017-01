Da «Odegitria» un vento nuovo nel fornello di Martina Franca

Dalla tradizione, antica, del fornello e delle carni fino alla buona cucina il passo non è breve. Ci vuole impegno, dedizione alla materia prima e a quella passione artigiana per la buona tavola che anima la famiglia Colucci a Martina Franca. E' il 1985 quando il papà Marco apre il ristorante Ai Portici. Ora, con l’arrivo degli figli Pier Roberto in cucina e Ylenia in sala, si chiama ristorante Odegitria, come la Madonna della Valle D'Itria. Sono arrivate alcune novità nel menu con le tradizionali bontà di sempre.