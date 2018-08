La semplice genialità conquista i palati più raffinati del mondo

Non c’è futuro senza memoria. Ed il percorso in giacca bianca di Martino Ruggieri, 31 anni, di Martina Franca, è proprio quello di ritrovare nella tradizione delle sue origini gli spunti emozionali per dar vita a una cucina alla quale vengono applicate le più eleganti tecniche di preparazione con lo scopo di rendere autentica la ricerca del sapore.

E’ cosi che lui, oramai cittadino del mondo, ci ha fatto sognare conquistando i vertici del prestigiosissimo Bocuse d’Or.