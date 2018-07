«L'Art. 21» rilancia un territorio con la solidarietà e i sapori tipici

Nascere a Martina Franca, nella valle dei trulli, significa crescere con sapori genuini. Se poi si frequenta un Alberghiero di eccellenza, come quello di Castellaneta, ci sono tutti i presupposti per un’ottima carriera in cucina. Dopo varie esperienze fuori dalla Puglia, lo chef Angelo Gabriele Falerio è tornato.

Ora collabora con il ristorante “Art. 21” di Taranto, occasione di lavoro per chi ha vissuto la reclusione, e gusto per i tanti clienti soddisfatti.