Domenico Ragone, un decennio in giro nel mondo per poi tornare nella sua Matera

Il sogno di ogni chef è un orto da cui attingere per la cucina. Domenico Ragone, detto Mimmo, nella Masseria del Parco a Matera – tutto l’anno – ha anche le fungaie per portare a tavola funghi pure in estate. Classe 1984, di Altamura, Ragone si è diplomato all’Alberghiero di Matera e poi ha fatto le valigie: Hong Kong, Istanbul e Abu Dhabi.

E’ tornato, con tanta esperienza anche con stellati, nella sua terra e da’ lustro pure all’Associazione Cuochi di Matera di cui è socio.