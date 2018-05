Il «riccio» salentino nelle mani di Elisabetta Fiorito

Nessuno meglio del produttore può dirci come cucinare il pisello riccio di Sannicola. Siamo in Salento e questo legume, che fa parte di un progetto di Comunità per l’agricoltura che vuole ecosostenibile ed ecocompatibile.

Siamo a Sannicola, 35 km da Lecce, e qui Elisabetta Fiorito si dedica a preservare questa tipicità in contrada Mozzilla, portando il "riccio" fuori dall’orto di famiglia. Antichi usi, pare arrivati coi monaci bizantini, e antichi sapori.