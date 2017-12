Marco Seclì

LECCE - La marcia continua e questa volta non può fermarla nemmeno il Francavilla. Il Lecce travolge un avversario che la scorsa stagione, e all’esordio in questo campionato, gli aveva dato grossi dispiaceri. Determinazione, applicazione feroce, voglia di portare a casa la vittoria, la quinta consecutiva al Via del Mare, non danno scampo alla formazione brindisina. Abruzzese e compagni, nella sfida che apre il girone di ritorno, cadono sotto i colpi di Torromino, Caturano e Lepore. I giallorossi allungano a 16 la serie di risultati utili (15 targati Liverani); difendono il primato solitario; rispondono al colpaccio del Catania e allungano a più 8 sul Trapani, bloccato sul pari a Siracusa. Il miglior viatico per presentarsi venerdì prossimo al big match in Sicilia contro i granata.

Gli ospiti, invece, confermano la fragilità lontano dal «Fanuzzi» e incassano il quarto stop esterno di fila. Liverani conferma Costa Ferreira sulla trequarti. Con Di Piazza infortunato, si rivede dall’inizio la coppia d’attacco Torromino-Caturano. In difesa, Di Matteo torna sulla corsia sinistra. D’Agostino ribadisce il suo 3-5-2 con Folorunsho propenso ad avanzare a supporto del duo Saraniti-Viola.

Il Lecce, trascorsa la fase di studio, inizia a portare il pressing con più convinzione, anche se la misura dell’ultimo passaggio non risulta precisa. Ma la cura Liverani da qualche settimana produce un altro effetto benefico: la capacità di sfruttare a dovere i calci piazzati. E da schema su corner, al 29’, arriva il gol, splendido, di Torromino. Arrigoni tocca corto per Lepore, palla a Di Matteo che con una sciabolata pesca dalla parte opposta l’attaccante crotonese: botta al volo di destro imparabile per Albertazzi.

Sbloccata la gara, i padroni di casa insistono e al 32’, dopo una bella percussione Caturano-Mancosu, il Francavilla si salva in angolo.

È il preludio al raddoppio, che arriva al 35’. Gli ospiti perdono palla in proiezione offensiva, Lepore innesca Caturano che brucia Abruzzese ed entra in area. Il primo assist è respinto ma il pallone resta tra i piedi del centravanti napoletano: Lepore arriva a rimorchio e spara di destro piegando le mani ad Albertazzi.

Nell’occasione, l’ex Abruzzese si infortuna e lascia il posto a De Nicola.

La partita va in archivio nei primi secondi della ripresa. Palla al centro, Costa Ferreira appoggia dietro per il lancio lungo di Riccardi a favore di Caturano, che supera Prestia. Il difensore, da terra, con un intervento scomposto, stende l’attaccante. Rigore, che lo stesso Caturano trasforma spiazzando Albertazzi.

La Virtus è sotto shock e al 15’ arriva il poker. Torromino serve Caturano, diagonale di sinistro, doppietta personale, e ottavo sigillo in campionato.

Il resto è accademia, con Liverani che fa rifiatare i big inserendo molti giovani, tra cui il leccese Lezzi, all’esordio assoluto. Il tecnico si preoccupa solo di frenare la voglia di correre ancora di Caturano, affaticato. I riflettori sono già accesi sulla sfida di Trapani.

Il Francavilla di D’Agostino, protagonista di un ottimo campionato, avrà modo di rifarsi contro avversari più morbidi.