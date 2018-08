LECCE - Altri quattro tasselli, per il Lecce, per completare la rosa che disputerà il campionato di serie B.

Arriveranno due centrali difensivi, un centrocampista ed una prima punta. Per quel che riguarda il reparto arretrato, uno dei volti nuovi sarà quasi certamente quello di Cesare Bovo. L’esperto calciatore romano ha superato le visite mediche, ottenendo l’idoneità. Ora ha solo bisogno di allenarsi con il resto del gruppo come sta facendo da alcuni giorni, in quanto è in netto ritardo rispetto agli altri atleti giallorossi.

Per quel che riguarda il secondo centrale difensivo che molto probabilmente sarà ingaggiato, oltre a Biagio Meccariello (Brescia), Michele Pellizzer e Simone Benedetti (Virtus Entella), la new entry è costituita da Alessandro Ligi, del Carpi, che ha al proprio attivo 180 gare nella serie cadetta e che nell’ultima annata agonistica, con il team emiliano, ha collezionato 34 presenze, comportandosi molto bene.

Nella trattativa potrebbe essere inserito l’esterno alto Abdou Doumbia, che non rientra nei piani della società salentina e che nei giorni scorsi ha rifiutato il trasferimento al Catanzaro, dopo che i due sodalizi avevano trovato l’intesa.

Per il centrocampista, c’è sempre in ballo Federico Casarini, del Novara, che è uno dei nomi circolati sin dalle battute iniziali del mercato. Il calciatore non vorrebbe giocare in C, ma il club piemontese non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Piace anche il mediano ghanese Bright Addae, sotto contratto con l’Ascoli.

Per la prima linea, non si sono ancora registrati sviluppi decisivi per quel che concerne Mbakogu, centravanti svincolato, l’ultima stagione al Carpi. L’operazione potrebbe essere conclusa abbastanza celermente, ma a frenare il Lecce è il costo dell’ingaggio chiesto dall’entourage del calciatore. Esiste ancora un piccolo spiraglio che vengano riannodati i fili del discorso con la Virtus Entella per Mantia, mentre sullo sfondo ci sono Soddimo, del Frosinone, e Mokulu, svincolatosi dall’Avellino, che nel 2017/2018 ha indossato la maglia della Cremonese.

NOTIZIARIO - Due giorni di riposo, oggi e domani, per i calciatori del Lecce, che torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di venerdì, per poi scendere in campo sabato, alle 20, al «Giovanni Paolo II» di Nardò, dove affronteranno in amichevole la locale compagine di serie D. Buone notizie per quel che riguarda le condizioni di Palombi, che si è fatto male durante il riscaldamento della gara di Coppa a Genova: l’attaccante dovrebbe tornare a lavorare già da venerdì.