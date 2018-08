Coppa Italia, sonora sconfitta per il Lecce: vince il Genoa 4-0

LECCE - Il gran galà di Coppa Italia, per il Lecce, si conclude con una sonora sconfitta. La squadra ha affrontato il Genoa al «Luigi Ferraris» incassando ben 4 gol tutti firmati dall'attaccante polacco Krzysztof Piątek, classe 1995 che ha realizzato un vero e proprio show.

La prima doppietta arriva nei primi dodici minuti, seguita entro la fine del primo tempo a Marassi con lo show del polacco Piatek, che ha messo a segno altri due gol, strapazzando il Lecce e mettendo di fatto in ghiaccio il passaggio del turno. Per i salentini poco da fare, la ripresa è pura accademia.

Un clima caldissimo quello che si è respirato a Marassi, specie nello spogliatoio dei giallorossi, che hanno trovato accesso al terzo turno della Coppa Italia solo grazie a un successo davvero di misura con la Feralpisalò. Proprio al termine di quella sfida per il secondo turno della manifestazione, il tecnico del Lecce Fabio Liverani aveva detto del suo gruppo: «Non è stata una gara facile, in questo momento della stagione la differenza tra le categorie è azzerata, davanti abbiamo una squadra che lotterà per le prime posizioni. Mi è piaciuta l'azione che ha portato al gol, Petriccione è entrato in campo bene mentre Palombi è un ragazzo che sa attaccare con cattiveria la porta. Haye ha grandi potenzialità. stasera ha pagato l'emozione. Bisogna avere pazienza. Ho a disposizione un gruppo sano che ha grande voglia».

LA FORMAZIONE - Genoa (3-4-3) - Marchetti, Spolli (Gunter 59′), Criscito, Romulo, Piatek (Lakicevic 60′), Kouamè, Biraschi Pandev, Lazovic, Zukanovic, Hiljemark. Allenatore: Ballardini

Lecce (4-3-1-2) - Vigorito; Lepore (Fiamozzi 59′), Cosenza, Marino, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Mancosu; Falco; Torromino, Pettinari (Saraniti 65′)